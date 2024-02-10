Посол РФ анонсировал возобновление регулярных авиарейсов между Россией и КНДР

Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время. Об этом РИА Новости заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Он отметил, что на данный момент в КНДР продолжают действовать некоторые антиковидные ограничения.

«Думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен и поездки в КНДР станут гораздо проще», — сказал он.

Мацегора добавил, что у властей КНДР есть планы по развитию туристических программ.

До этого сообщалось, что Россия и Северная Корея готовят соглашение о взаимных поездках граждан двух стран, которое должно создать наиболее комфортные условия для туристов.

Тогда Мацегора отмечал, что необходимо создать наиболее комфортные условия для российских туристов, которые собираются посетить КНДР.

Недавно была набрана первая группа туристов для поездки на горнолыжный курорт Северной Кореи Масикрён, туда отправятся 100 человек из разных регионов России.

Ранее посол РФ назвал условие, при котором КНДР может провести ядерные испытания.