В Одессе сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Один из инфраструктурных объектов, расположенных в городе Одессе, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного совета при региональной военной администрации Сергей Братчук.

«К сожалению, поврежден объект в припортовой зоне», — сказал он в видеообращении к гражданам.

В ночь на 10 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах сразу в трех городах — Одессе, Харькове и Очакове. Последний населенный пункт находится в Николаевской области, где после взрывов зафиксировали частичное отключение света.

Через несколько часов украинское издание «Общественное» опубликовало материал, согласно которому взрывы произошли в городе Измаил в Одесской области. Тогда же на территории региона была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствовали данный онлайн-ресурса для оповещения населения.

Позже глава назначенной Киевом городской администрации Харькова Игорь Терехов заявил о пожаре на одной из местных автомобильных заправочных станций (АЗС). По его словам, огонь также перекинулся на 14 частных домов.

Ранее в Винницкой области Украины загорелся инфраструктурный объект.