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Российская пенсионерка продала две квартиры после звонка мошенников

В Татарстане пенсионерка продала две квартиры и отдала мошенникам 17 млн рублей

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Depositphotos

В Казани мошенники обманули пенсионерку, выманив у женщины 17 миллионов рублей, пострадавшая продала две квартиры и взяла несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД по республике Татарстан.

Пожилой женщине поступил звонок с неизвестного номера, звонившая девушка представилась сотрудницей МВД и сообщила, что накопления пенсионерки в опасности, на ее имя якобы пытаются оформить несколько кредитов.

Чтобы сберечь наколенное, жительнице Казани предложили оформить несколько кредитов в разных банках на сумму более полумиллиона рублей. Все полученные средства пенсионерка перевела на указанные мошенниками счета.

Спустя некоторое время женщине снова позвонили и убедили ее в том, что неизвестные злоумышленники выставили на продажу ее недвижимость, испуганная пенсионерка продала две квартиры, а вырученные от сделок деньги также отправила на якобы безопасные счета.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, общий ущерб составил 17 миллионов рублей.

Ранее мошенники обещали устроить москвича в администрацию президента за €100 тысяч.

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