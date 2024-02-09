Казахстан вернул масочный режим в медучреждениях

Власти Казахстана вернули масочный режим в медицинских учреждениях, а также рекомендовали соблюдать его в местах массового скопления людей. Об этом говорится в постановлении, подписанном главным санитарным врачом республики Айжан Есмагамбетовой.

В документе говорится, что маски в медицинских учреждениях должны использовать не только сотрудники, но и посетители. Кроме того, подчеркивается, что необходимо обеспечить медицинские учреждения антисептиками.

Маски также рекомендовано носить на вокзалах, рынках, в банках, торговых центрах, аэропортах, в театрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

До этого сообщалось, что за минувшую неделю в России заболеваемость ковидом выросла на 7,2%. В больницу попал 3051 человек, заразившихся коронавирусом, что на 4,3% больше, чем на прошлой неделе. Рост числа госпитализаций фиксировали в 37 субъектах России. Также вирусолог рассказал, когда в России произойдет спад заболеваемости гриппом и COVID-19.

Ранее вирусолог назвал самый опасный в мире вирус.