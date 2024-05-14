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Юрия Куклачева выписали из больницы после инфаркта

Дрессировщика Юрия Куклачева выписали из больницы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Народного артиста РСФСР, дрессировщика и клоуна Юрия Куклачева выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителей.

Подробности его самочувствия не уточняются. Известно, что за неделю до выписки Куклачев чувствовал себя хорошо. Он старался вести активный образ жизни во время нахождения в больнице.

По данным Telegram-канала Mash, Куклачев сначала планировал выписаться к Пасхе. Однако врачи приняли решение оставить знаменитость под наблюдением еще на неделю. Mash сообщает, что близкие Куклачева обеспокоены его активностью, поэтому решили не отправлять его в санаторий. По данным издания, артист будет находиться под присмотром дома после выписки.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца.

Ранее жена Николая Носкова назвала сроки его выписки из больницы.

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