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МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин обсудят региональные и международные вопросы

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Лидеры России и Китая во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР планируют обсудить сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

»Си Цзиньпин и Владимир Путин в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и РФ обменяются мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих общий интерес», — сказал дипломат.

Он отметил, что другие подробности визита будут известны позже.

Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая.

Руководитель программы международных отношений Института китайских исследований Mercator в Берлине Абигаэль Васселье заявила, что визит российского президента в Китай продемонстрирует Западу, что Пекин не намерен отказываться от тесных отношений с Москвой. По ее мнению, Китай посылает Западу чрезвычайно четкий сигнал о том, что он не бросит Путина и не присоединится к навязываемой Европой политике изоляции России.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в Пекине приветствуют планируемый визит Путина.

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