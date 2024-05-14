Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы заявил, что руководство ВСУ покинуло Купянск

Депутат Водолацкий: руководство ВСУ покинуло Купянск, в городе нет военных

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что в Купянске в Харьковской области не осталось украинских военных, город покинуло и руководство Вооруженных сил Украины.

По его словам, почти каждый день 2-3 населенных пункта в Харьковской области берутся под контроль российских войск.

«В Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, местная власть тоже уехала, остались только подразделения прикрытия, которые сегодня ждут подхода наших войск», — сказал депутат, который также является координатором по межпарламентским связям с парламентом ЛНР.

Водолацкий сообщил, что в Купянске будет тяжелая боевая обстановка. Туда направлены «подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников», которые проходят «практическую адаптацию боевого слаживания в реальных условиях боя», утверждает он.

Харьковское направление сегодня является самым важным и перспективным для сил РФ, добавил депутат.

До этого начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что обстановка в Харьковской области становится критической.

Ранее российские войска вошли в Волчанск Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами