Депутат Госдумы заявил, что руководство ВСУ покинуло Купянск

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что в Купянске в Харьковской области не осталось украинских военных, город покинуло и руководство Вооруженных сил Украины.

По его словам, почти каждый день 2-3 населенных пункта в Харьковской области берутся под контроль российских войск.

«В Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, местная власть тоже уехала, остались только подразделения прикрытия, которые сегодня ждут подхода наших войск», — сказал депутат, который также является координатором по межпарламентским связям с парламентом ЛНР.

Водолацкий сообщил, что в Купянске будет тяжелая боевая обстановка. Туда направлены «подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников», которые проходят «практическую адаптацию боевого слаживания в реальных условиях боя», утверждает он.

Харьковское направление сегодня является самым важным и перспективным для сил РФ, добавил депутат.

До этого начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что обстановка в Харьковской области становится критической.

Ранее российские войска вошли в Волчанск Харьковской области.