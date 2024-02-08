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В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пользуется шестым псевдопальцем

Панда Катюша из Московского зоопарка научилась пользоваться шестым псевдопальцем

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Телеграм-канал Светлана Акулова

Панда Катюша овладела новым навыком. Об этом сообщает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, у животных этого вида есть шестой псевдопалец на передней лапе. Такая особенность помогает хватать и держать тонкие стебли и листья бамбука.

«Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки», – поделилась глава зоопарка.

Медвежонок нередко проводит время с матерью Диндин. До этого Акулова публиковала видео, на котором они вместе лежат на лестнице в вольере. При этом старшая из панд спокойно расположилась на предмете. Катюша тем временем цепляется за родительницу лапами, покусывает за бок и пытается играть.

Ранее в Якутии у белых медведей из местного зоопарка впервые родилась двойня.

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