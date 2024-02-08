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Петербуржец запустил в женщину кирпичом и сломал ей пять ребер во время бытовой ссоры

В Петербурге мужчина запустил кирпичом в женщину из-за немытого казана

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Петербурге мужчину осудили за то, что он запустил в женщину кирпич. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в Колпино. По словам пострадавшей, к ней в дом пришел мужчина, который находился в приподнятом настроении. В какой-то момент он увидел во дворе немытый казан и он стал оскорблять женщину. Помимо этого, он угрожал ей и заявлял, что выбросит ее вещи. Пострадавшая боялась провоцировать мужчину, поэтому молчала.

Спустя некоторое время мужчина запустил в россиянку кирпич, но ей удалось увернуться. Тем не менее, предмет повредил ребра. Приехавшие на место врачи диагностировали перелом пяти ребер и ушиб левого легкого.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигурант проведет два года в колонии общего режима.

Ранее в Ленобласти мужчины проломили голову соседу, который был недоволен громкой музыкой.

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