Россиянам рассказали, как правильно принимать контрастный душ

Журналисты Общественной службы новостей выяснили у экспертов, как правильно принимать контрастный душ. Специалисты подчеркивают, что пользу организму приносит только регулярная процедура.

Для начала необходимо встать под теплый душ на пять минут, затем включить холодную, но комфортную для тела воду не более чем на пять секунд. После чего нужно вернуть теплую воду на 10-15 секунд. Процедуру следует повторить три раза, закончив теплой водой. После душа эксперты советуют растереть тело сухим полотенцем.

Подчеркивается, что новички должны следовать принципу 1:2, то есть находиться под горячей водой вдвое больше, чем под холодной. По мере привыкания нужно увеличивать продолжительность процедуры, но, по прежнему, следуя принципу 1:2.

Специалисты предупреждают, что контрастный душ не следует принимать при нарушениях сердечно-сосудистой системы, в период обострения хронических заболеваний, во время беременности, а также при ОРВИ и гриппе.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого предупреждала, что слишком горячий душ может спровоцировать ухудшение состояния, если принимать его при повышенном давлении и во время простуды.

Врач объяснила, кому нельзя принимать ванну.