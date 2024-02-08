Россиянин засунул пальцы в розетку и неделю не обращался к врачам

В Петербурге мужчина по неосторожности засунул пальцы в розетку, получил ожог и решил не обращаться к врачам. Об этом сообщает «78.ru».

В НИИ имени Джанелидзе был доставлен 52-летний житель Колпино с ожогом и инфицированием трех пальцев на руке. Выяснилось, что петербуржец засунул пальцы в розетку и получил удар током, почти неделю мужчина не обращался к врачам, он вызвал скорую помощь, когда состояние резко ухудшилось.

Медики диагностировали у пострадавшего инфицированный ожог большого, указательного и среднего пальцев на обеих руках, а также электротравму. На теле петербуржца также обнаружены гематомы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мужчина выжил после удара током в 48 тысяч вольт.