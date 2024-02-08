Сибирячка открыла бордель и нанимала девушек на работу по объявлению в социальных сетях

В Новосибирске будут судить местную жительницу, которая содержала бордель и организовала преступную группу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

50-летнюю жительницу Заельцовского района обвинили в вовлечении в занятие проституцией и организации занятия проституцией другими лицами. Весной 2021 года она стала нанимать горожанок на работу, разместив объявление о высокооплачиваемой занятости в социальных сетях. Своим будущим «сотрудницам» она обещала ежедневные выплаты и бесплатное жилье и арендовала с этой целью квартиру. Известно, что услуги секс-работницы оказывали в отелях, гостиничных и банных комплексах, а также на территории клиентов.

Сибирячке удавалось вести преступный бизнес до августа прошлого года. Тогда сотрудники полиции пресекли деятельность ОПГ и заставили фигуранток подписать обязательство о явке.

«Несмотря на это, в сентябре лидер и две сотрудницы в возрасте 26 и 27 лет вновь организовали преступную деятельность, направленную на организацию занятия проституцией другими лицами. Однако 5 октября деятельность участников организованной преступной группы была пресечена», — отметили в ведомстве.

После этого основательницу борделя поместили под домашний арест, а пятерых секс-работниц отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время дело будет рассмотрено в Дзержинском районном суде города.

Ранее петербурженка сделала квартиросъемщиц секс-работницами и получила условный срок.