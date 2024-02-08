В России могут расширить перечень нежелательных организаций

В Госдуме разработали поправки, которые предусматривают возможность признания нежелательными в России иностранных организаций, в числе учредителей которых есть зарубежное государство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По словам депутата, поправки были подготовлены из-за систематического вмешательства вышеописанных организаций в дела РФ и деятельности, которая представляет угрозу для безопасности страны. В данный момент такие юрлица нельзя признавать нежелательными.

Если законопроект примут, то соответствующими положениями будут дополнены четыре федеральных закона, ст. 20.33 КоАП и ст. 284.1 УК РФ.

При этом, подчеркнул Пискарев, изменения не коснутся международных организаций, членом которых является Россия, а также тех, что входят в структуру госорганов.

До этого сообщалось, что Минюст внес в список нежелательных организаций профсоюзное объединение IndustriALL (Швейцария), японский «Союз борьбы за возвращение Северных территорий» и украинский «Крымскотатарский Ресурсный Центр».

Ранее по статье о нежелательных организациях оштрафовали российского поэта.