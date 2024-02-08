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В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76

В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ

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RVvoenkor/Telegram

Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом Вооруженными силами Украины (ВСУ), началась в родном для летчиков городе Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонию, проходящую в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье», собрались сотни людей. В зале десятки траурных венков от военнослужащих, правительства и законодательного собрания региона. На большом экране — портреты погибших летчиков.
После церемонии, которую сопровождает рота почетного караула, пройдет траурный марш.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных солдат транспортировали для обмена.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе расследования крушения Ил-76.

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