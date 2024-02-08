Сугробы в Москве достигли рекордных показателей

В Москве высота сугробов достигла рекордных 60 см 8 февраля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, последнее рекордное значение для 8 февраля было зафиксировано 25 лет назад, в 1999 году, тогда высота сугробов достигала 58 см.

«Никогда ранее в этот день такой высоты снега в Москве не было, составляет она 60 см», — сказал эксперт.

Он отметил, что рекорд по осадкам в целом достигнут не был, но показатели были близки к нему.

«Однако самая большая высота снега для Москвы отмечалась 18 февраля 1966 года, тогда сугробы выросли до 65 см», — добавил он.

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Ольга», вызвавшего обильный снегопад в Москве. Циклон образовался на юге Гренландии.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что потепление и похолодание будут чередоваться в столице на протяжении всего февраля.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.