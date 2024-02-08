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Журналиста Такера Карлсона заметили в аэропорту Шереметьево

RT: журналиста Такера Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево

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tuckercarlson.com

Американского журналиста и экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, который взял интервью у российского президента Владимира Путина, заметили в московском аэропорту Шереметьево, сообщает RT в Telegram-канале.

Отмечается, что Карлсон направлялся в VIP-зал аэропорта.

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону длилось два часа и выйдет «уже скоро», заявил блогер Алекс Джонс. Информацию подтвердили в Кремле. Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон и Путин пообщались 6 февраля. Это первое интервью президента РФ западному журналисту с 2021 года. Ради него Карлсон прилетел в Москву. Тем временем российские СМИ освещают все перемещения журналиста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что простые жители США могут изменить свое мнение и восприятие России после интервью Путина журналисту Карлсону.

Ранее в США рассказали о слежке за Такером Карлсоном.

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