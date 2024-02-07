Россиян предупредили об опасности БАДов

В биологически активных добавках (БАДах) могут содержаться синтетические фармацевтические препараты, чаще всего лекарства добавляют в БАДы для похудения и те добавки, которые помогают в работе сердца и сосудов. Об этом kp.ru рассказал врач – терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, основная опасность для людей состоит в том, что данные примеси «содержатся в абсолютно непредсказуемом количестве».

«И это не считая, так сказать, того «маленького нюанса», что в БАДах этих веществ вообще быть не должно. Плюс такая тонкость, — примеси влекут за собой все побочные эффекты, характерные для подмешанных действующих веществ, не давая в данном случае ничего ни для лечения, ни для профилактики. А добавьте к этому еще и токсические эффекты при превышении суточных или курсовых доз. Результат совершенно непредсказуем», — сказал врач.

Если приобрести БАДы все же хочется, Водовозов рекомендует покупать витаминные комплексы от крупных производителей фармакологических лекарственных препаратов.

В конце января сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России планирует с 1 сентября 2024 года дополнить список пищевых биологически активных добавок (БАД) и кожных антисептиков, которые подлежат обязательной маркировке. По оценке Минпромторга, маркировка позволит нарастить оборот таких товаров, вводится она начнет постепенно.

Ранее стало известно, что российские ученые создали БАДы из жиров черноморских моллюсков.