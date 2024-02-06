Гендиректор МАГАТЭ прибудет с визитом на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом на Запорожскую АЭС в среду, 7 февраля. Об этом сообщают РИА Новости.

»<…> Гросси провел брифинг для СМИ в Киеве сегодня утром, в преддверии своего завтрашнего визита на Запорожскую АЭС», — уточнили в МАГАТЭ.

Гендиректор заявил журналистам, что рассчитывает внести особый вклад в ситуацию вокруг ЗАЭС. Он выразил надежду, что удастся обеспечить защиту станции, не допустив радиологической аварии. Гросси рассказал о встрече с украинским министром энергетики Германом Галущенко, главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым и руководителем «Энергоатома» Петром Котиным. Он подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает поддерживать безопасность и надежность украинских АЭС.

Накануне стало известно, что Гросси посетит Россию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что личная встреча президента России Владимира Путина с Гросси не запланирована.

Ранее МАГАТЭ обнаружило мины на территории Запорожской АЭС.