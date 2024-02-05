Россиянин подделал книги о Гарри Поттере и получил штраф в размере более 22 млн рублей

Мужчина из Кургана попал под суд после того, как напечатал более 43 тысяч экземпляров книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии правоохранителей, 45-летний местный житель без разрешения правообладателя изготовил большое количество книг писательницы Джоан Роулинг.

«В результате правообладателю причинен ущерб в размере более 22 миллионов рублей», – сообщили в прокуратуре.

Права на произведения на момент преступления принадлежали организации из Москвы.

Суд приговорил россиянина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Помимо этого, его обязали выплатить более 22 млн рублей.

Ранее издательство АСТ прекратило выплаты писательнице Людмиле Улицкой за поддержку Украины.