Россиянку оштрафовали за фото в соцсети шестилетней давности с символикой ЛГБТ*

Ленинский районный суд Саратова назначил штраф 1,5 тыс. рублей жительнице города Инне Мосиной за публикацию в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с символикой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины Дениса Руденко.

По словам защитника, 18 января на Мосину составили административный протокол за демонстрацию символики экстремистской организации. Вину саратовчанка не признает, поэтому решение суда будет обжаловано.

Адвокат добавил, что фотографии, за которые судили Мосину, якобы были опубликованы от трех до шести лет назад.

До этого за публикацию в соцсети фото с флагом ЛГБТ на тысячу рублей оштрафовали жителя Волгоградской области. По версии следствия, он не только разместил фото флага, но и хранил его «в целях массового распространения».

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