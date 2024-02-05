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Анфиса Чехова обвинила аэропорт в Сочи в опоздании пассажиров на самолеты

Телеведущая Чехова: в аэропорту Сочи используют схему с опозданиями пассажиров

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Личный архив

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что опоздала на свой рейс из Сочи в Москву, и обвинила в этом аэропорт. По ее словам, его сотрудники используют некую «схему», вынуждая пассажиров опаздывать и покупать новые билеты. В беседе с телеканалом «360» она рассказала, что опоздала на самолет, хотя отправилась к стойке сразу, как объявили посадку.

По словам Чеховой, она ждала посадку в бизнес-зале, после ее объявления подошла к стойке, где ей сообщили, что посадка уже закончилась. Аналогичные истории рассказали подписчицы звезды, утверждает она.

«Есть ощущение, многие подписчики мне писали, что они какую-то схему с финансами прокручивают. Потому что каждый рейс несколько человек, минимум пять-шесть, опаздывают. Чаще всего в Сочи берут билеты несдаваемые, они достаточно дорогие. Люди потом бесконечно шли и покупали новые билеты», — заявила ведущая, добавив, что это происходит только в межсезонье, когда летает меньше людей.

Обстоятельства своего опоздания она назвала полной «дискоммуникацией» с бизнес-залом, предположив, что информация в него поступает уже с опозданием, из-за чего пассажиры не успевают дойти до стойки. По словам Чеховой, вместе с ней на самолет опоздали несколько пожилых женщин, которым пришлось покупать новые билеты.

«На секундочку, бизнес-билет стоит более 100 тысяч рублей. Поэтому у меня есть полное ощущение, что это какая-то спланированная акция», — заявила Чехова.

Ранее россиянин опоздал на самолет и две недели жил в аэропорту Пхукета.

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