В России оценили, чего не хватает отечественной туристической индустрии

Недостаточное количество гостиниц является одним из недостатков туристической индустрии в России. Об этом RuNews24 рассказала старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая.

«Если рассматривать курорты черноморского побережья, то здесь необходимы большие гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой. Можно сказать, турецкий вариант. Одним из хороших примеров может служить проект развития туристической территории «Новая Анапа». Но таких проектов должно быть больше», — уточнила эксперт.

По ее мнению, в стране должно быть больше трехзвездочных и четырехзвездочных отелей, которые являются наиболее востребованными у туристов. Еще одним недочетом сферы является слабая информированность граждан. В связи с этим важно проводить рекламные кампании для клиентов и обучать турагентов, считает Клевицкая. Последняя проблема, о которой она рассказала, — недостаточное количество специалистов сферы сервиса.

«В ряде регионов, пользующихся популярностью среди туристов, вообще нет учебных заведений, которые готовили бы специалистов индустрии туризма и гостеприимства. При этом трудовая миграция у нас развита слабо», — заключила специалист.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках Дня туризма на выставке-форуме «Россия» говорил, что с 2021 года спрос на внутренний туризм по России превысил «доковидный» уровень. Он отметил, что, несмотря на санкционные ограничения, все больше иностранных туристов приезжают в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию.