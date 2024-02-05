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В Ереване произошел взрыв

МВД: в Ереване произошел взрыв с обрушением, под завалами остаются два человека

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NEWS.am TV

Взрыв с обрушением произошел в районе Эребуни в Ереване. Об этом сообщил «Sputnik Армения» пресс-секретарь министерства внутренних дел Армении Нарек Саркисян.

По предварительным данным, разрушено два дома. В соцсетях пользователи пишут, что взрыв мог произойти в пекарне.

По данным МВД, в настоящее время под завалами остаются два человека. Других подробностей не приводится, причина взрыва пока не называется.

Также сообщалось, что в ночь на 3 февраля в центре Афин возле министерства труда Греции взорвалась бомба. Взрывное устройства было заложено на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. Ответственность за установку бомбы взяла на себя ранее неизвестная организация «Революционная классовая самооборона».

4 февраля в дагестанском Дербенте газ взорвался в жилом многоквартирном доме, взрывной волной выбило несколько окон. Инцидент произошел по улице Магомеда Далгата.

Ранее в Башкирии подросток получил сильные ожоги из-за взрыва газового баллона.

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