Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по Лисичанску

Пострадавшие при обстреле пекарни в Лисичанске имеют как осколочные ранения, так и травмы из-за обрушения здания. Об этом сообщил заместитель главного врача по клинической работе Главной клинической больницы Луганска Дмитрий Котуха, передает РИА Новости.

По словам врача, у пострадавших в числе прочих есть осколочные ранения, проникающие в брюшную полость.

«Пациент, который лежит в ортопедическом отделении, — там множественные осколочные ранения. Есть и ранения вторичные — за счет обрушений», — сказал Котуха.

Он уточнил, что из шести поступивших ночью в медицинское учреждение пострадавших, один человек был переведен из реанимационного отделения в хирургическое. По его словам, на данный момент в тяжелом состоянии продолжают находиться четыре человека.

Котуха также рассказал, что врачи сотрудничают с Центром медицины катастроф, с которым проводятся медицинские консультации по тактике ведения пациентов. По его словам, утром 4 февраля один из шести поступивших в ГКРБ Луганска пациентов был переведен из отделения реанимации в отделение хирургии.

Днем 3 февраля украинские военный обстреляли город Лисичанск, в результате чего здание одной из местных пекарен оказалось полностью разрушено. В Следственном комитете РФ предположили, что во время атаки солдаты ВСУ использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По последним данным, ранения различной степени тяжести получили 38 человек. Из них 28 жителей, включая одного ребенка, спасти не удалось.

Ранее в МИД РФ назвали удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» за финансирование со стороны Евросоюза.