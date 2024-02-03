ВСУ обстреляли пекарню в ЛНР, десятки человек могут быть под завалами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР), под завалами находятся люди. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Три человека доставлены в больницу. Еще несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завали», — сообщил он.

По его словам, на месте работают спасатели и представители военной комендатуры. Спецтехника привлечена для попытки спасти людей под завалами.

Пасечник добавил, что на месте работают сотрудники администрации Лисичанска. Также он пообещал оказать помощь пострадавшим.

До этого сообщалось, что украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской народной республике. Отмечается, что осколками повреждены окна и крыша здания бани. Также снаряд попал в землю рядом со зданием. О пострадавших не сообщалось. До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 раз за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.

Ранее белгородский губернатор впервые за полгода заявил об отсутствии обстрелов за сутки.