Банда девочек-подростков избила свою сверстницу на камеру

В Германии школьницы избили свою ровесницу на камеру. Об этом сообщает Bild.

Банда девочек напала на сверстницу на лестничной площадке торгового центра в Дрездене. Они били пострадавшую по лицу, пинали, таскали за волосы и швыряли ее в разные стороны. Причиной избиения, по одной из версий, стало распространение жертвой ложной информации о нападавших.

Происходящее записывалось на видео, и какой-то момент женский голос за кадром скомандовал: «Прекратите, с нее хватит!» Но даже после этого злоумышленницы не перестали драться. Они также сняли на камеру, как избитая их бандой школьница сидит на полу и плачет от боли.

В итоге правоохранители установили личности всех нападавших, но привлечь к ответственности можно лишь одну из них. Девушке, которой сейчас 15 лет, предъявили обвинение в нанесении опасных телесных повреждений. Двум другим соучастницам было 12 и 13 лет на момент происшествия, поэтому наказания за свои действия им удалось избежать.

Ранее в Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала банду, нападавшую на подростков.