Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Банда девочек-подростков избила свою сверстницу на камеру

В Германии 14-летняя девочка пострадала от нападения своих сверстниц

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Германии школьницы избили свою ровесницу на камеру. Об этом сообщает Bild.

Банда девочек напала на сверстницу на лестничной площадке торгового центра в Дрездене. Они били пострадавшую по лицу, пинали, таскали за волосы и швыряли ее в разные стороны. Причиной избиения, по одной из версий, стало распространение жертвой ложной информации о нападавших.

Происходящее записывалось на видео, и какой-то момент женский голос за кадром скомандовал: «Прекратите, с нее хватит!» Но даже после этого злоумышленницы не перестали драться. Они также сняли на камеру, как избитая их бандой школьница сидит на полу и плачет от боли.

В итоге правоохранители установили личности всех нападавших, но привлечь к ответственности можно лишь одну из них. Девушке, которой сейчас 15 лет, предъявили обвинение в нанесении опасных телесных повреждений. Двум другим соучастницам было 12 и 13 лет на момент происшествия, поэтому наказания за свои действия им удалось избежать.

Ранее в Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала банду, нападавшую на подростков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами