Правозащитника Олега Орлова* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов правозащитника Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

«О. П. (Олег Петрович. — «Газета.Ru») Орлов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике»

Отмечается, что Орлов участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также он является председателем организации, которая уже включена в данный реестр.

До этого член совета правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олег Орлов заявил, что организация расценивает присуждение Нобелевской премии мира как дань уважения российским правозащитникам. Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский добавил, что это стало неожиданным и радостным событием для организации.

Ранее Тверской суд Москвы изъял в пользу государства здание международного общества «Мемориал» на Каретном ряду в Москве.