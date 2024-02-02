Из ГД отозвали законопроект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство

Законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которые приобрели гражданство Российской Федерации, отозван из Госдумы РФ. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы ГД.

«Отзыв законопроекта», — говорится в комментарии к документу.

Речь о законопроекте, внесенном в Госдуму 1 февраля депутатами Александром Бородаем, Михаилом Шереметом («Единая Россия») и Алексеем Журавлевым (ЛДПР). Позже Бородай и Шеремет отозвали свои подписи, а Журавлев заявил, что готов к отзыву законопроекта для консультаций и повторного внесения.

Документ направлен на дополнение закона «О воинской обязанности и военной службе» нормой, по которой срочному призыву на службу подлежат мужчины, получившие гражданство РФ, которым от 18 до 50 лет. По действующим нормам призыву на срочную службу подлежат россияне мужского пола от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не находящиеся в запасе.

Ранее в Минобороны рассказали о приеме россиян на военную службу.