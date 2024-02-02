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Хакера из Тамбова арестовали за попытку взлома ресурсов ВПК

Хакера из Тамбова обвиняют в попытке взлома ресурсов ВПК

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Хакер из Тамбова обвиняется в попытке компьютерной атаки на электронный ресурс, имеющий отношение к военно-промышленному комплексу России (ВПК). Об этом со ссылкой на данные УФСБ сообщает ТАСС.

«Установлено, что мужчина 1978 года рождения ради неправомерного получения доступа к сетевому оборудованию использовал вредоносную компьютерную программу», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело статье 273 часть 1 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Проводятся следственные действия, идет сбор доказательств.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

1 февраля в Москве арестовали хакера за атаки на критическую информационную инфраструктуру.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода арестовали за серьги в цветах радуги.

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