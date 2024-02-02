Аргентина экстрадирует подозреваемого в мошенничестве россиянина

Правоохранительные органы Аргентины одобрили экстрадицию гражданина России Олега Кулакова на родину. Мужчину обвиняют в мошенничестве, уточнили в официальном Telegram-канале/b> Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, Кулаков причастен к созданию ОПГ, которая занималась заключением фейковых сделок на поставку автозапчастей. Предполагается, что преступники заработали более 5,4 млн рублей, похитив деньги у 60 потерпевших.

Запрос о выдаче подозреваемого рассматривали с мая 2022 года, когда Кулакова задержали на территории Аргентины. Все это время шел суд, в ходе которого российская сторона предоставляла доказательства вины подозреваемого.

До этого сообщалось о задержании в Аргентине другого гражданина России. Его хотят экстрадировать на Украину. По данным ГБР, речь идет о сыне российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался обманным путем сохранить бизнес на украинской территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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