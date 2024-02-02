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Россиянам объяснили истинные причины роста цен на яйца

Экономист Холод: в этом году россияне могут не ждать снижения цен на яйца

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Shutterstock

В этом году россиянам уже можно не рассчитывать на снижение цен на яйца, уверен доктор экономических наук, профессор Леонид Холод. Настоящая причина резкой стоимости яиц – инфляция, поэтому быстрого возвращения прежних цен не будет, заявил он в беседе с НСН.

«Инфляцию никто не остановил. Я думаю, ценовой откат – даже не столько снижение, сколько ценовой откат… Когда на ажиотаже цены вверх-вниз скачут, потом поднимаются. Так и будут колебаться, если, конечно, ничего не произойдет», — отметил экономист.

В такой ситуации цены сбить может резкий скачок производства, однако в случае с яйцами это невозможно, добавил Холод. В перспективе он предсказал повышение цен на этот продукт на фоне Пасхи и роста спроса.

Напомним, эксперты пищевого рынка сообщили, что импортные яйца до российских торговых сетей так и не добрались. Сообщается, что они были направлены в переработку – к примеру, для применения в кондитерской промышленности.

Россиян ранее предупредили о скором скачке цен на яйца.

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