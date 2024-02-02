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В Турции суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви

Министр Тунч: суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных после стрельбы в церкви

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Dilara Senkaya/Reuters

Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных после атаки на католическую церковь, в том числе россиянина. Об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, сообщает ТАСС.

«Был выдан ордер на арест 25 подозреваемых, включая члена террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) Амиржона Клыкова, который открыл огонь в церкви <...> и Давида Тандуева», – отметил Тунч.

В конце января сообщалось, что число задержанных по делу о нападении на стамбульскую церковь выросло до 51. При этом 23 человека из числа задержанных должны были быть депортированы на родину, пояснили в правоохранительных органах республики.

Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле произошло во время молитвы 28 января. Два человека в масках открыли огонь по находившимся в помещении, после чего скрылись с места преступления. Спустя некоторое время ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ.

Ранее мужчина взял в заложники персонал завода в пригороде Стамбула.

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