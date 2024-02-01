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В Раде предложили сажать в тюрьму бежавших за рубеж уклонистов

На Украине предложили давать бежавшим за рубеж уклонистам до пяти лет тюрьмы

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В парламент Украины внесен законопроект об ужесточении ответственности за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Документом предлагается сажать в тюрьму на срок от трех до пяти лет людей, которые выехали из страны с целью уклониться от мобилизации. Документ был внесен в Верховную раду 31 января. В числе его авторов депутаты от партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, основными целями и задачами инициативы являются «усиление уголовной ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную во время действия военного положения», а также «введение уголовной ответственности за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации».

До этого власти Украины доработали спорный законопроект о мобилизации, сгладив противоречивые нормы. В частности, уклонистам все еще может грозить блокировка счетов и запрет на выезд за рубеж, но теперь только по решению суда. При этом положения о сокращении оснований для отсрочки и снижении призывного возраста остались. Что изменилось в проекте и примет ли инициативу украинское общество — в материале «Газеты.Ru».

Рассмотрение законодательной инициативы в первом чтении запланировано на 6 февраля. При этом ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предположил, что документ примут не раньше марта текущего года.

Ранее боец ВСУ назвал уклонистов «крысами» и пригрозил им расправой.

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