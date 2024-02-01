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Названы популярные направления для отдыха россиян на февральские праздники

РСТ: Мурманская область популярна у россиян для отдыха на февральские праздники

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Shutterstock

На февральских праздниках особым спросом у российских туристов пользуются Мурманская область и города для экскурсионного туризма. Об этом RuNews24 сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«В Краснодаре число бронирований выросло на 85%, в Москве — на 65%, в Екатеринбурге — на 64%, в Ярославле — на 45%. В списке направлений для активных путешествий выделяются Иркутск (+39%) и Шерегеш (+26%). В целом для путешествий после [новогодних] праздников российские туристы чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Калининград, Красную Поляну, Архыз и Териберку», — отметили специалисты РСТ.

Кроме того, по их словам, в феврале начинается сезон поездок на Байкал. Из зарубежных направлений россияне отдают предпочтение Египту, ОАЭ и Таиланду. Помимо этого, есть спрос на экскурсионные туры в Турцию, добавили эксперты.

Накануне министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что страну по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов. Граждане России, по его словам, заняли первое место по числу путешественников.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число иностранных туристов.

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