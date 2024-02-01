Стало известно о задержке поездов на «фиолетовой» ветке метро Москвы

Поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы следуют с задержками. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Так, в аудиосообщении на станции «Лермонтовский проспект» объявили, что поезда в сторону центра ходят с увеличенными интервалами. При этом о причинах задержек не сообщили. Пассажирам посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

До этого на юго-востоке фиолетовой ветки московского метро увеличили время движение поездов из-за человека на пути. Спустя некоторое время департамент транспорта сообщил о восстановлении графика движения поездов.

В начале января стало известно, что на станции московского метро «Нагатинская» родилась девочка. Беременная россиянка оказалась в метрополитене, когда поняла, что в скором времени родит. Женщине помог дежурный по подстанции Сергей Баранов, он вовремя вызвал «скорую».

Ранее в Петербурге заработала станция метро «Ладожская» после капитального ремонта.