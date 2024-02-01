В РПЦ назвали главные достижения патриарха Кирилла за 15 лет

В пресс-службе РПЦ ответили на вопрос, удалось ли патриарху Кириллу наладить прочную связь между государством и церковью за 15 лет с момента своей интронизации. В разговоре с «Газетой.Ru» зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал о «значительных плодах» трудов епископа — это возвращение святынь, основы православной культуры в школах и внесение упоминания Бога в Конституцию.

«Святейший Патриарх Кирилл, действительно, прикладывает огромные усилия для выстраивания оптимальных церковно-государственных отношений. И за 15 лет эти труды принесли значительные плоды. Идет процесс возвращения святынь, реквизированных в советское время, восстанавливаются порушенные храмы, священники окормляют армию, больницы, тюрьмы. В школах преподаются основы православной культуры. Защищены верующие от унижения их достоинства. Наконец, в Конституцию включено упоминание Бога. Думаю, что последним окончательно преодолена инерция атеистического государства, заложенная в советское время. Церковно-государственные отношения достигли гармоничного уровня, они строятся на равноправном сотрудничестве и поддержке социально значимых начинаний Церкви», — сказал Кипшидзе.

1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя прошла интронизация патриарха Кирилла. Будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, он был избран предстоятелем Русской православной церкви тайным голосованием в декабре 2008 года в связи с кончиной патриарха Алексия II. 27 января 2009 года Поместный собор РПЦ избрал его 16-м патриархом Московским и всея Руси. За него проголосовали более 70% делегатов собора.

Кирилл тогда заявил, что идеальная модель церковно-государственных отношений «еще с византийских времен характеризовалась симфонией в отношениях церковной и светской властей».

«Государство заботится о земном, церковь заботится о небесном. Невозможно представить небо без земли и землю без неба. Земля и небо образуют гармонию божественного бытия, божественного творения», — говорил патриарх на церемонии своей интронизации.

Ранее Кирилл назвал отношения церкви и государства в современной России «уникальными».