Российские предприятия стали чаще привлекать к работе пенсионеров

В сегодняшних условиях дефицита трудовых кадров предприятия в России все чаще вынуждены привлекать к работе пенсионеров, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такие опытные работники – это в том числе возможность для обучения молодых специалистов, пояснила она в пресс-центре НСН.

«Сегодня мы говорим о том, что работодатели были вынуждены пригласить уже ушедших на заслуженный отдых пенсионеров с тем, чтобы возобновить производство… Да, вынуждены, это необходимая мера. Не вижу в этом ничего плохого. Более того, считаю, что это новые возможности для обучения молодых специалистов», — отметила Бессараб.

По ее мнению, если бы пенсионеров не привлекали к обучению молодых сотрудников, можно было потерять серьезные знания в разных сферах, которые особенно необходимы на фоне восстановления собственного производства после ухода зарубежных компаний.

В целом дефицит кадров как раз связан с тем, что после ухода иностранных компаний в российскую промышленность вдохнули новые силы. В результате возникла потребность в сотрудниках, которых в стране давно не обучали, отметила депутат.

Напомним, руководители промпредприятий заявили о рекордном дефиците кадров за всю историю опросов, начиная с 1996 года. В Госдуме при этом одной из причин такой ситуации назвали переманивание сотрудников предприятий банками и другими компаниями с более высокими зарплатами.

Ранее сообщалось, что работодатели стали чаще привлекать подростков из-за дефицита кадров.