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Мужчина в медицинской маске ограбил микрокредитную организацию, угрожая сотруднице ножом

В Новосибирске мужчина с ножом ограбил микрокредитную организацию

В Новосибирске мужчина в медицинской маске ограбил микрокредитную организацию, угрожая сотруднице ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что инцидент произошел 27 января. Неизвестный мужчина с предметом, похожим на нож, совершил разбойное нападение на офис микрокредитной организации. Злоумышленник похитил почти 120 тысяч рублей и скрылся.

Прибывшие на место полицейские осмотрели метро происшествия, опросили потерпевшую и изъяли записи с камер. В результате им удалось установить личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 40-летний уроженец Краснодарского края. Его задержали в течение нескольких суток.

Задержанный дал признательные показания. Мужчина потратил украденные средства на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, россиянина заключили под стражу.

Ранее пермяк украл из магазина 15 коробок конфет и съел все улики.

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