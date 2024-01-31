Россиян предупредили о скором подорожании вина в полтора раза

В России на фоне роста акцизов и новой пошлины вырастет стоимость импортного вина. Вслед за этим российское вино также подорожает минимум до 600 рублей, предупредил винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

Импортную пошлину напитки из недружественных стран в России повысили с 12% до 20%, напомнил Руденко.

«Кажется, что это немного — всего 8%. Но там есть дополнительная оговорка, что пошлина не может составлять менее 1,5 доллара за литр ввозимого вина. И вот это как раз очень критично», — пояснил он в беседе с телеканалом «360»,

Поставщикам ввоз вина раньше обходился в 20-22 евроцента, а теперь – в шесть раз больше. Это скажется на базовом ценовом сегменте – вина по цене от 400 до 600 рублей подорожают примерно на 200-300 рублей, предупредил эксперт. Также он напомнил о повышении акциза на алкогольные напитки почти в три раза, подчеркнув, что вкупе с ростом пошлины вина из стран ЕС – Испании, Италии, Франции, Германии — подорожают в полтора раза, до 600-700 рублей.

«Естественно, наше вино тоже подорожает просто потому, что свято место пусто не бывает. Если уровень цен по рынку вырастет до 600 рублей, то понятно, что никто из наших производителей не станет продавать по 400 рублей», — подчеркнул эксперт.

По прогнозу Руденко, исключение сделают только некоторые крупные виноделы, которые могут постараться удержать базовый сегмент на прежнем уровне.

Напомним, с нимсогласны и другие эксперты – по прогнозам, вино по новым ценам начнет продаваться в середине следующего лета.

Закон о повышении акцизных ставок на некоторые виды алкоголя и сигарет с мая 2024 года подписал президент РФ Владимир Патин в ноябре прошлого года. Так, акциз на вина составит 108 рублей за литр, игристые вина и винные напитки – 141 рубль за литр.

Ранее в России призвали повысить акциз на табак ради борьбы с болезнями легких.