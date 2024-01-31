Володин назвал «законом о негодяях» проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый Госдумой проект о конфискации имущества за фейки о российской армии и ее дискредитацию «законом о негодяях». Такое наименование документу спикер нижней палаты парламента дал в своем Telegram-канале.

«Закон о негодяях принят... Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — написал Володин.

Политик заявил, что за наказание тех, кто «льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров» выступает абсолютное большинство граждан.

Закон о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ приняли во втором и третьем чтениях 31 января. Документ предполагает изъятие собственности и лишение почетных званий за действия против России, публичные оскорбления и дискредитацию армии, что будет закреплено в УК и УПК.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также другие депутаты.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, может ли суд отобрать квартиру за фейки об армии.