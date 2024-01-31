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Капремонт зданий ТЮЗа и ДК химиков проведут в Казани

Более 111 млн рублей направят на капремонт зданий ТЮЗа и ДК химиков в Казани

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Shutterstock/Lyudmila Sh

В Казани проведут капитальный ремонт зданий Казанского государственного театра юного зрителя на улице Островского и Дворца культуры химиков на проспекте Ямашева, на эти цели направят бюджет в размере 111,8 млн рублей. Об этом сообщает «Реальное время».

Так, 50 млн рублей предусмотрено на ремонт ТЮЗа, 38,6 млн из них пойдут на строительно-монтажные работы. Кроме того, подрядчик отремонтирует системы отопления, внутреннюю канализацию, освещение, обогрев кровли и не только.

Остальные средства направят на ремонт здания ДК химиков, там проведут демонтажные, электромонтажные и общестроительные работы, а также мероприятия по обеспечению доступа для инвалидов. Капитальный ремонт обоих зданий планируют завершить до 1 декабря 2024 года. Денежные средства на эти цели выделяет ГКУ «Главинвестстрой Татарстана».

В конце декабря сообщалось, что ООО «Евростройхолдинг+» (компания казанского застройщика Владимира Казилова) будет проводить реконструкцию здания ЦУМа в Казани, который расположен на Московской улице, на эти цели направят 9,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге после капитального ремонта заработала станция метро «Ладожская».

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