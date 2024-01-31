Дело на экс-депутата Госдумы Сопчука приостановлено

Уголовное дело на экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова прокурора Приморья Сергея Столярова на коллегии прокуратуры региона.

Сергей Сопчук находится в международном розыске по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве.

По словам Столярова, было приостановлено семнадцать уголовных дел по противодействию коррупции.

«Четыре фамилии всего: [Рустям] Абушаев, Сопчук, Стуков и бывший руководитель ВПОПАТ [Руслан] Самигуллин. Абушаев защищает родину на фронте, Самигуллин убыл на зону СВО, Сопчук в розыске, Стуков тоже», — пояснил прокурор.

По словам Столярова, ни одно из этих дел не было приостановлено по первому пункту за неустановление лица. Речь идет о вторых и третьих пунктах УПК РФ. Второй пункт УПК статьи 208 подразумевает приостановление предварительного следствия, если обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам, третий пункт подразумевает приостановление, если место нахождения обвиняемого известно, но реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.

Приморские журналисты пишут, что Дмитрий Стуков является племянником Сопчука, он фигурирует в одном из исков к экс-депутату.

По данным Следственного комитета РФ, Сопчук до 2020 года являлся фактическим совладельцем предприятия, назначив на место руководителя предприятия доверенное лицо. Также он предоставлял компании как сам лично, так и через подконтрольных ему физических и юридических лиц займы на общую сумму более 1 млрд руб.

Пользуясь статусом представителя власти, фигурант дела занимался покровительством предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные денежные средства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы изъял у Сопчука активы, стоимость которых оценивается в 38 млрд руб.