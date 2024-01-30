Стали известны подробности о пожаре в Москве

Пожар произошел на втором этаже административного здания, расположенного на улице Гиляровского в Москве. К текущему моменту возгорание локализовано, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники экстренных служб спустили с крыши горевшего строения двух человек. При этом внутри здания никого не было, так как в данный момент оно закрыто на реконструкцию.

«Возгорание уже локализовано. Пожарные МЧС РФ продолжают работать на месте», — говорится в заявлении.

Днем 30 января ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил о пожаре в здании по адресу улица Гиляровского, 29.

При этом в материале отмечалось, что в строении находятся люди и из окон просят о помощи. Однако, согласно последней информации, эти сведения не соответствуют действительности.

29 января в городе Чебоксары учитель начальных классов подожгла кабинет школы. Оказалось, что преподаватель стала жертвой мошенников и взяла несколько кредитов. Позже аферисты предложили предоставить женщине 150 тыс. рублей на погашение заложенности, но взамен она должна была выполнить несколько заданий — поджечь здание образовательного учреждения и признаться в поддержке Украины в родительском чате.

Ранее пожар произошел в здании московского Театра сатиры.