В Харькове произошел взрыв

В украинском Харькове произошел взрыв после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове взрыв», — сообщил глава украинского города.

Отмечается, что на момент взрыва на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Сигнал об угрозе начал распространяться с 13:14 по московскому времени. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Утром 30 января стало известно, что в Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.