Названы регионы с самыми популярными санаториями России

Самыми популярными в России признаны санатории в Сочи и Кавминводах – путевки на поездку туда в ноябре жители бронируют уже с января, рассказал предправления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. Также популярные санатории есть в Алтайском крае и Татарстане, отметил он в беседе с НСН.

В Сочи и Кавминводах – самая большая глубина бронирования, отметил эксперт. По ценам сегодня санатории возвращаются к «нормальной стоимости», добавил он.

«Это нонсенс, когда глэмпинг стоит 15 тысяч в сутки, а санаторий стоит за номер на двоих четыре тысячи в сутки, включая питание, проживание, бассейн и участие врача, - подчеркнул Богданов. - В феврале можно купить путевку за две тысячи в сутки на человека. Летние начинаются от 3,7 тысячи, 4,2 тысячи и выше».

Повышение цен на отдых в санаториях происходит по объективным причинам, считает Богданов. По его мнению, это показатель того, что это направление нужно развивать – строить новые санатории и реконструировать старые.

Напомним, по прогнозам специалистов, в этом году турпоток в российских санаториях может вырасти лишь на 2-3% по сравнению с прошлым. Это связали с дефицитом качественного предложения – сегодня спрос на оздоровительный отдых в полтора раза превышает емкость курортов.

В Общественной палате ранее предложили возродить советские санатории для борьбы с алкоголизмом.