Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин напал на фельдшера скорой помощи и пригрозил ему расправой

В Челябинской области пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи

close
100%
РИА «Новости»

В Челябинской области пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи и пригрозил ей расправой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации издания, инцидент произошел 30 января в Троицке. Пьяный мужчина напал на 28-летнего фельдшера скорой помощи, который прибыл к нему на вызов. При этом пациент пригрозил медику расправой.

В квартире также находились мать и тетя пациента, которые рассказали, что мужчина дважды был судим до этого, а к моменту прибытия врача находился в запое. Родственницы попытались закрыть агрессивного россиянина в комнате, но он выбил дверь и погнался за фельдшером по лестнице. После этого мать пациента вызвала полицию.

«Обращение в полицию зафиксировано, на место происшествия выезжал наряд. Информация передана участковым уполномоченным для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГУ МВД России по региону, передает Ura.ru.

Ранее россиянка напала с ножом на фельдшера, которая спасала ее мужа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами