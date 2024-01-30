Пьяный россиянин напал на фельдшера скорой помощи и пригрозил ему расправой

В Челябинской области пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи и пригрозил ей расправой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации издания, инцидент произошел 30 января в Троицке. Пьяный мужчина напал на 28-летнего фельдшера скорой помощи, который прибыл к нему на вызов. При этом пациент пригрозил медику расправой.

В квартире также находились мать и тетя пациента, которые рассказали, что мужчина дважды был судим до этого, а к моменту прибытия врача находился в запое. Родственницы попытались закрыть агрессивного россиянина в комнате, но он выбил дверь и погнался за фельдшером по лестнице. После этого мать пациента вызвала полицию.

«Обращение в полицию зафиксировано, на место происшествия выезжал наряд. Информация передана участковым уполномоченным для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГУ МВД России по региону, передает Ura.ru.

Ранее россиянка напала с ножом на фельдшера, которая спасала ее мужа.