Психолог рассказал, почему у людей формируется шопоголизм

Шопоголизм, то есть зависимость от бездумных покупок, может быть вызван неудовлетворенностью своей жизнью. Об этом Life рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Помимо этого, по его словам, причиной может быть социальное сравнение, когда покупки совершаются для того, чтобы «быть не хуже других» или превзойти остальных в своем окружении. Третья причина — влияние рекламы, которая создает искусственные потребности и усиливает желание обладать вещью.

«Импульсивность — самый сильный бич шопоголика. Импульсивные покупки связаны с высокой чувствительностью к награде или дефицитом внимания. А сейчас, когда любой магазин на кончиках пальцев: два щелчка — и вам привозят новое платье, импульсивность разворачивается в полный рост и утягивает людей, которые до болезненности хотят привлечь внимание, в долговую яму бесконечного шопинга», — отметил Самбурский.

Для того чтобы избавиться от привычки покупать ненужные вещи, психолог советует найти истинную проблему, осознать ее причины и мотивы, а также применить стратегии саморегуляции.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого советовала определить цели и приоритеты в жизни, чтобы избавиться от шопоголизма важно разобраться в своих потребностях. По ее словам, необходимо найти альтернативные способы удовлетворения, не связанные с покупками.

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