Под Парижем 15 человек напали на полицейского, который сидел один в служебной машине

Во Франции толпа вооруженных людей напала на патрульную машину. Об этом пишет Actu17.

На днях сотрудники полиции отреагировали на бытовую ссору в департаменте Сена-Сен-Дени неподалеку от Парижа. Прибыв по указанному адресу, полицейские припарковали свой автомобиль. При этом один из правоохранителей остался в машине, а его коллеги направились в квартиру, где произошел конфликт.

Вскоре сотрудник полиции увидел приближающуюся к нему группу из порядка пятнадцати человек, часть из которых была вооружена железными прутьями и камнями. Затем хулиганы стали забрасывать ими полицейскую машину.

В итоге водителю удалось покинуть место происшествия. Прибывшее вовремя подкрепление обратило нападавших в бегство. Один из злоумышленников был арестован. Ведется расследование.

Ранее к рынку под Парижем пригнали бронемашины в ожидании протеста фермеров.