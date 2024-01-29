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Под Парижем 15 человек напали на полицейского, который сидел один в служебной машине

Французский полицейский пострадал от нападения 15 человек во время вызова

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Pascal Rossignol/Reuters

Во Франции толпа вооруженных людей напала на патрульную машину. Об этом пишет Actu17.

На днях сотрудники полиции отреагировали на бытовую ссору в департаменте Сена-Сен-Дени неподалеку от Парижа. Прибыв по указанному адресу, полицейские припарковали свой автомобиль. При этом один из правоохранителей остался в машине, а его коллеги направились в квартиру, где произошел конфликт.

Вскоре сотрудник полиции увидел приближающуюся к нему группу из порядка пятнадцати человек, часть из которых была вооружена железными прутьями и камнями. Затем хулиганы стали забрасывать ими полицейскую машину.

В итоге водителю удалось покинуть место происшествия. Прибывшее вовремя подкрепление обратило нападавших в бегство. Один из злоумышленников был арестован. Ведется расследование.

Ранее к рынку под Парижем пригнали бронемашины в ожидании протеста фермеров.

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