Стало известно об оформлении виз КНР во время китайского Нового года

Китайский визовый сервисный центр в Москве не будет принимать заявления на оформление визы и выдавать паспорта в период с 12 по 16 февраля в связи с нерабочими днями по случаю празднования китайского Нового года. Об этом сообщается на сайте центра.

В публикации отмечается, что также приостановлена консультация по телефону и почте.

В визовом центре подчеркнули, что китайский визовый центр в Санкт-Петербурге будет закрыт в период с 10 по 18 февраля. С подробным графиком дат получения документов можно ознакомиться на сайте китайского визового центра.

До этого руководитель министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы, Пекин при этом не предоставил Вильнюсу дополнительной информации о причинах такого решения и о том, носит ли эта мера временный характер.

Кроме того, ранее МИД Китая просил Литву исправить свою ошибку после того, как Ландсбергис заявил в интервью Bloomberg, что Пекин снял торговые ограничения, направленные против литовского экспорта в Китай.

Ранее стало известно, сколько китайцев посетили Приморье в новогодние праздники.