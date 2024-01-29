Врач оценила, чем отказ от мяса грозит пожилым людям

Пожилым людям не стоит отказываться от мяса, потому что этим они увеличат риск переломов и потери мышечной массы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, белок в организме человека с возрастом начинает расходоваться быстрее, а его формирование замедляется. Основным источником белка как раз является мясо, поэтому исключать его из рациона не стоит, отметила эксперт.

«Если пожилой человек отказывается от мяса или не получает достаточное количество белка с другой пищей, то начинает терять мышцы. Рано или поздно это приводит к появлению шаткости в походке, на обычные действия приходится тратить больше усилий. В конце концов из-за этого можно упасть и сломать шейку бедра», — отметила Чернышова.

Она отметила, что пожилым можно употреблять мясо в легкоусвояемых формах. Например, в виде нежирного фарша или птицы.

Исследователи из Познанского медицинского университета в Польше до этого выяснили, что в веганских блюдах быстрого приготовления примерно столько же калорий, сколько в их мясных аналогах. Кроме того, растительные альтернативы зачастую содержат меньше белка и больше углеводов.

Ранее врач назвала норму употребления чая для пожилых людей.